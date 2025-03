Preso integrante de quadrilha de roubo de celulares na região Centro-Sul de BH Suspeito usava uma moto para cometer os crimes; aparelhos eram revendidos em um shopping popular, no Centro da Capital Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 20/03/2025 - 22h42 (Atualizado em 20/03/2025 - 22h42 ) twitter

PM recuperou seis aparelhos furtados e roubados

Um homem de 30 anos foi preso nesta quinta-feira (20) suspeito de integrar uma quadrilha de furto e roubo de celulares, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito usou uma moto para roubar uma vítima, no começo da tarde. Após o crime, a PM foi acionada e começou a rastreá-lo. A ação foi coordenada pelo Tático Móvel do 1º BPM (Batalhão de Polícia Militar). O homem acabou encontrado por volta das 14h, no bairro Planalto, na região norte da Capital.

De acordo com o sargento Marcelo Henriques, responsável pela prisão, o criminoso estava com um notebook, uma placa de motocicleta, dois capacetes brancos usados nas ações, seis aparelhos e R$ 5 mil em dinheiro. A quantia teria sido paga pela venda de dois celulares, em um shopping popular, no Centro da Capital. O homem que seria o receptador não foi encontrado.

Crimes

O preso admitiu aos militares que integra uma quadrilha de furtos e roubos de celulares. Em todos os crimes, agia da mesma forma, as vezes, sozinho, igual nesta quinta-feira, ou com algum comparsa, que seguia na garupa de uma moto, apreendida nesta quinta-feira. Eles não mostravam armas. Usavam o chamado “elemento surpresa” para atacar as vítimas. Os crimes eram praticados nos bairros Santo Agostinho, Lourdes e na região da Savassi.