Duas pessoas são esfaqueadas durante bloco de Dj Alok no Carnaval de BH Casos aconteceram separadamente; uma das vítimas está em estado grava no Hospital João 23 Minas Gerais|Do R7, com Núbia Roberto, da Record Minas 05/03/2025 - 09h43 (Atualizado em 05/03/2025 - 09h44 )

Duas pessoas foram esfaqueados, nesta terça-feira (04), em Belo Horizonte, durante a apresentação do DJ Alok na Avenida Afonso Pena, no centro da capital mineira. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave.

O primeiro caso registrado aconteceu quando duas mulheres se desentenderam. O motivo, segundo a Polícia Militar, foi devido a um esbarrão por falta de espaço. A vítima, de 17 anos, procurou a base militar contando que estava em um cruzamento quando elas se desentenderam. A autora retirou da bolsa uma faca e golpeou o braço da vítima. Ela foi levada para atendimento na Upa Centro-Sul com ferimento leve.

O segundo registro envolveu um casal de namorados e três homens. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem, de 24 anos, tentou proteger a namorada, de 18 anos, de um homem que se aproximou dela pedindo as redes sociais. Neste momento, o namorado teria dado um abraço nela para mostrar que eles estavam juntos e foi ameaçado por um dos homens. Na confusão, a mulher levou um soco na boca e o jovem entrou em luta corporal com um dos autores, atingido com três golpes de faca. A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital João 23

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.