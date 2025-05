Recém-nascido é encontrado morto por gari durante coleta de lixo em Belo Horizonte Corpo estava em um dos sacos; o trabalhador percebeu o peso incomum e, ao abrir a sacola, encontrou o bebê Minas Gerais|Do R7 29/05/2025 - 14h45 (Atualizado em 29/05/2025 - 15h07 ) twitter

As circunstâncias do abandono ainda estão sendo investigadas

Um bebê recém-nascido foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Minaslândia, na região Norte de Belo Horizonte. O corpo foi encontrado por um gari durante a coleta do lixo na rua Américo Martins. Os moradores estão assustados com o caso.

Segundo testemunhas, o trabalhador percebeu que um dos sacos estava com um peso incomum e, ao abri-lo, encontrou o corpo do bebê.

A criança ainda estava com o cordão umbilical. A Polícia Militar foi acionada e está no local. As circunstâncias do abandono ainda estão sendo investigadas. Até o momento, não há informações sobre a mãe ou possíveis suspeitos.

