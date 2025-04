Saiba como se tornar doador de medula óssea em MG e salvar vidas como a do pequeno Enzo Família de Enzo Veiga, de quatro anos, procura doador de medula óssea; menino é diagnosticado com doença rara Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 10/04/2025 - 08h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 08h00 ) twitter

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, há 650 pacientes à espera de um transplante de medula óssea Divulgação/Fundação Hemominas

A medula óssea é um tecido líquido-gelatinoso que fica no interior dos ossos e é responsável por produzir as células sanguíneas: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. A doação de medula óssea serve para salvar vidas de pessoas que têm doenças graves que afetam a produção de células do sangue, como leucemias (câncer no sangue), linfomas, mieloma múltiplo, aplasia de medula e doenças genéticas ou autoimunes graves, como anemia falciforme e talassemia.

Quando esses pacientes não respondem bem a outros tratamentos, a única chance de cura pode ser o transplante de medula óssea — que substitui a medula doente por células saudáveis de um doador compatível.

Por esse motivo, quanto mais pessoas cadastradas como possíveis doadoras, maiores as chances de encontrar uma compatibilidade genética e salvar uma vida. No Brasil, o processo de cadastramento é coordenado pelo Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME), e em Minas Gerais, a Fundação Hemominas é responsável por realizar esse cadastro.

Quem pode se cadastrar?

Para se tornar um candidato à doação de medula óssea, é necessário:

‌



Ter entre 18 e 35 anos;

Estar em boas condições de saúde;

Não apresentar doenças infecciosas ou hematológicas.

Como é feito o cadastro?

O processo de cadastramento é simples e envolve as seguintes etapas:

Comparecer a uma unidade da Hemominas: O atendimento é por ordem de chegada e demanda pouco tempo. Fornecer dados pessoais: Um servidor da Hemominas preencherá o formulário online no REDOME com suas informações. Após o cadastramento, o candidato assinará um termo de consentimento. Coleta de amostra de sangue: Será coletada uma amostra de 5 ml de sangue para realizar o exame de Histocompatibilidade (HLA), que determina as características genéticas necessárias para a compatibilidade entre doador e paciente.

Documentos necessários:

‌



Documento de identificação oficial com foto;

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Após o cadastro:

Os dados do candidato serão incluídos no REDOME e, caso haja compatibilidade com algum paciente necessitando de transplante, o doador será contatado para exames complementares e possível doação.

Importância da atualização cadastral:

‌



Manter os dados atualizados é crucial para que a equipe do REDOME possa localizá-lo rapidamente se houver compatibilidade com um paciente. Para atualizar suas informações, acesse o link fornecido pela Hemominas ou compareça à unidade mais próxima.

Salve o Enzo

Uma família procura um doador de medula óssea para salvar a vida de uma criança de quatro anos diagnosticada com uma doença rara em Minas. O menino, que é de Nepomuceno, no sul do estado, está há dois meses no CTI do Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte. Antes, ele era cheio de energia e adorava brincar, mas agora não consegue andar nem falar. Os pais dele estão se dividindo entre a cidade no interior e Belo Horizonte, para ficar perto do filho e também para procurar alguém que possa doar medula óssea para ele.

Enzo Veiga Guimarães tem uma condição genética conhecida como deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase, enfermidade que compromete os sistemas imunológico e neurológico do paciente. A irmã do garoto, de um ano, teve a mesma doença e morreu no fim de 2024.

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, há 650 pacientes à espera de um transplante de medula óssea. A chance de encontrar um doador compatível é de uma a cada 1.000 pessoas. “4 ml que você doar salvam a vida do meu filho”, apela Marcelo Veiga de Souza, pai de Enzo, na busca pelo tratamento para salvar a vida da criança.

