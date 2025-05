Suspeitos invadem casa, matam homem e amigo da vítima fica ferido em fuga na Grande BH Motivação e autoria do crime ainda não foram esclarecidas pela polícia; caso segue em investigação na delegacia de Contagem Minas Gerais|Juliana Pereira, da RECORD MINAS 17/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 17/05/2025 - 12h22 ) twitter

Motivação e autoria do crime ainda não foram esclarecidas pela polícia Reprodução/Street View

Um homem, de 32 anos, foi assassinado e outro, de 43, ficou ferido durante uma invasão a uma casa no bairro Liberdade, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da madrugada deste sábado (17). A vítima fatal, identificada como Rodrigo, foi baleada e depois atacada com golpes de faca dentro da residência.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar e relatos de testemunhas, Rodrigo, Edmar, Gabriel e Fabiano estavam reunidos na casa, assistindo televisão, por volta das 23h50 de sexta-feira (16). Em determinado momento, alguém chamou Rodrigo no portão do imóvel. Ao se aproximar para atender, ele foi surpreendido pelos agressores e baleado no braço esquerdo. Mesmo ferido, Rodrigo tentou fugir para a varanda da casa.

De acordo com a PM, os criminosos perseguiram a vítima até a varanda, onde a atacaram com facadas. Rodrigo foi atingido por oito golpes nas costas e dois no peito. O corpo dele foi encontrado dentro da casa, na varanda, sem sinais vitais, com um rastro de sangue indicando a tentativa de fuga.

Durante a ação criminosa, os outros presentes na casa tentaram escapar. Edmar e Fabiano tentaram pular um muro nos fundos da residência. Edmar, de 43 anos, acabou fraturando a perna esquerda na queda. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Fabiano conseguiu fugir em direção à rua e não foi mais localizado pela polícia no momento do registro da ocorrência. Gabriel, que também estava na casa, conseguiu fugir e ligou para familiares de Rodrigo para informar sobre o ocorrido. Ele mora nas proximidades.

‌



A Polícia Militar foi acionada após vizinhos escutarem disparos e barulho vindos da casa. No local, os policiais encontraram várias pessoas na porta da residência e, ao entrar, se depararam com o corpo de Rodrigo na varanda. Foram encontrados quatro cartuchos deflagrados de calibre .38 nas proximidades do corpo. Além do disparo no braço esquerdo, o laudo preliminar constatou múltiplas facadas.

Até o momento, não há informações sobre a motivação ou a autoria do crime. O corpo de Rodrigo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte para exames. O caso será investigado pela 7ª Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios de Contagem, que buscará identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do assassinato e da invasão.

