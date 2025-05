Belo Horizonte amanhece gelada e registra a menor temperatura de 2025 neste sábado (17) Dia será de céu claro a parcialmente nublado segundo a previsão do tempo; estação de monitoramento do Cercadinho registrou 12,1°C Minas Gerais|Juliana Pereira, da RECORD MINAS 17/05/2025 - 11h17 (Atualizado em 17/05/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Belo Horizonte registra a menor temperatura de 2025

A capital mineira amanheceu gelada neste sábado (17). Belo Horizonte registrou a menor temperatura de todo o ano de 2025 até agora, marcando 12,1°C. Segundo a previsão meteorológica, o dia será de céu claro a parcialmente nublado.

Apesar do frio nas primeiras horas da manhã e da expectativa de temperaturas baixas também à noite, a máxima estimada para a tarde pode chegar a 25°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45% no período da tarde.

Em diferentes pontos da capital, as mínimas foram variadas. Na região Centro Sul, no Mangabeiras, a menor temperatura foi de 13,3°C, registrada às 5h55.

Já na região Oeste, no bairro Cercadinho, onde a mínima geral da cidade foi captada, os termômetros marcaram exatos 12,1°C às 6h. Para quem estava na rua, a sensação térmica era ainda mais baixa, de apenas 6°C neste local.

‌



Na região da Pampulha, a temperatura mínima foi um pouco mais alta, 13,9°C, registrada às 3h da madrugada. Curiosamente, a sensação térmica na Pampulha nesse horário foi de 15,5°C.

Novo Recorde de Frio em 2025

Com os 12,1°C registrados no Cercadinho, este sábado entrou para a história de 2025 como o dia mais frio até agora na capital mineira.

‌



Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados neste dia 17 de maio, a lista das 10 menores temperaturas do ano é liderada por este novo recorde.

A estação de monitoramento no Cercadinho, na região Oeste, registra frequentemente as menores temperaturas da cidade nos dias mais frios.

‌



Portanto, quem saiu cedo neste sábado em Belo Horizonte sentiu o frio mais intenso do ano até agora, especialmente na região Oeste da capital. A recomendação é se agasalhar bem nas primeiras horas do dia e durante a noite.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp