Taxista de 69 anos é morto a tiros em São Joaquim de Bicas (MG) Esposa da vítima, que estava no momento do ataque, alegou que criminosos atacaram após o casal dizer que não tinha dinheiro para dar a eles Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 07/06/2025 - 02h17 (Atualizado em 07/06/2025 - 02h18 )

Taxista foi morto em frente à casa do amigo, em São Joaquim de Bicas Reprodução/RECORD MINAS

Um taxista de 69 anos, identificado como Severino José da Silva, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (06), no bairro Itatiaia, em São Joaquim de Bicas, na Grande Belo Horizonte. A vítima e sua esposa, de 59 anos, chegavam, de carro, à casa de um amigo quando foram abordados por criminosos. O imóvel fica em uma rua erma, de terra e sem vizinhos próximos. A suspeita inicial é de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, mas outras hipóteses ainda não foram descartadas.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens se aproximaram do casal, a pé, e anunciaram o assalto, exigindo dinheiro. As vítimas informaram que não possuíam valores. Em seguida, os criminosos teria obrigado o casal a descer do táxi e, ao não encontrar nada de valor, um dos homens teria atirado em Silva.

O dono da casa onde o casal faria a visita relatou à polícia ter ouvido cerca de quatro tiros. O taxista foi atingido na cabeça e morreu no local. Segundo a perícia, ele foi atingido dois ou três disparos. A esposa do idoso não sofreu ferimentos.

A esposa da vítima contou que, antes de fugirem, os criminosos quebraram os celulares do taxista e o dela. Pedaços dos aparelhos foram encontrados no local do crime.

‌



A mulher também relatou aos militares enquanto a dupla de assaltantes já estava dentro do carro do taxista pronta para fugir, um terceiro homem teria se aproximado, a pé, e conversado com eles. Ela não conseguiu entender o teor da conversa. Em seguida, este terceiro indivíduo desceu a estrada de terra a pé, e a dupla fugiu com o táxi no sentido contrário. O amigo do casal, ao ouvir os gritos da mulher, a acolheu dentro de casa.

O crime ocorreu por volta das 18h30. Cerca de duas horas e meia depois, o carro do taxista foi encontrado abandonado na pista marginal da BR-381, na altura de Betim, próximo à saída para Brumadinho. Uma das portas do veículo estava aberta e um vidro apresentava uma marca de tiro, mas dinâmica do disparo ainda não foi esclarecida.

‌



As carteiras com os documentos das vítimas também foram levadas pelos criminosos. Informações iniciais indicam que Severino não tinha desafetos ou dívidas conhecidas, e o casal vivia junto há décadas, formando uma família aparentemente sem problemas conjugais.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para identificar os autores e entender a real motivação do assassinato.

