Técnico de informática morre após bater carro em poste na Grande BH PM não conseguiu levantar as informações que apontassem as circunstâncias do acidente; veículo ficou completamente destruído

Motorista atingiu poste às margens da rodovia Motorista atingiu poste às margens da rodovia (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um técnico de informática, de 39 anos, morreu em um grave acidente na madrugada deste domingo (31), na rodovia MG-010, próximo ao entroncamento da MG-424, na entrada do bairro Morro Alto, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O carro que André de Alckmin Cagnoni Adriano dirigia, um Chevrolet Prima de cor preta, bateu de frente a um poste de energia na margem direita da pista.

Motoristas que passaram pelo local pediram socorro à PM (Polícia Militar), ao Corpo de Bombeiros e ao Samu, informando sobre um acidente no trecho, com um carro batido em um poste e um homem inconsciente preso às ferragens. Viaturas seguiram para a rodovia para prestar o atendimento.

Bombeiros retiraram a vítima já inconsciente do veículo com as ferragens retorcidas e a médica do Samu contatou ainda no local que o homem estava morto.

A PM não conseguiu levantar as informações que apontassem as circunstâncias do acidente. Peritos da Polícia Civil estiveram na rodovia para analisar a cena da colisão e o corpo da vítima foi levado pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência tentaram contato com parentes e conhecidos do técnico de informática, mas não conseguiram falar com ninguém. O veículo, que ficou completamente destruído, foi removido para um pátio conveniado ao Detran-MG (Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais).

A PM encerrou a ocorrência do acidente na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Vespasiano.