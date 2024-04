Cliente agride frentista de posto de combustível em Uberlândia (MG) De acordo com testemunhas, mulher foi atacada pelo homem após ela se negar a colocar gasolina em galão de amaciante

Uma frentista de posto de combustível foi agredida por um cliente, em Uberlândia, a 543 km de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (29). Segundo testemunhas, a confusão aconteceu após a funcionária negar-se a colocar a gasolina em um galão de amaciante que não teria o padrão exigido para venda.

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a briga. O vídeo mostra cliente e frentista conversando. O homem estava com o galão na mão. Em seguida, ele arremessa o objeto contra a atendente.

“Ele chegou no posto alterado. Pegou o galão e bateu no carro para ser atendido rápido”, comentou a mulher agredida, que prefere não ser identificada.

Testemunhas contaram à reportagem que a situação se agravou quando a frentista tentou registrar a placa do veículo do agressor e filmar a cena. Neste momento, o homem partiu para cima da trabalhadora e desferiu tapas. A mulher caiu no chão e teve os cabelos puxados.

Outros funcionários do posto tentaram intervir para separar a briga e também foram atingidos. A vítima precisou de atendimento médico.

O abastecimento em galões só é permitido em recipientes aprovados pelo Inmetro devido à alta inflamabilidade do produto. O posto de gasolina disponibilizava o recipiente adequado para venda, informaram os funcionários. O suspeito não foi preso.

"Eu expliquei para o cliente que é lei, mas ele disse que eu queria vender o galão”, detalhou a mulher sobre os questionamentos do cliente. “Eu tenho muito medo. A gente não sabe o que o ser humano é capaz”, completa.

Os envolvidos assinaram um TCO (termo circunstanciado de ocorrência).