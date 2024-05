Tiroteio termina com dois mortos e um ferido na Pampulha, em BH Segundo a PM, as vítimas tinham envolvimento com a criminalidade e podem ter sido mortas por conta de um acerto de contas

Tiroteio: dois mortos e um ferido na Pampulha, em BH Delegacia de Homicídios vai investigar o crime (Ricardo Vasconcelos/Da Record Minas)

Dois homens morreram e um ficou ferido após serem baleados, por volta de 21h desta terça-feira (14), no bairro Urca, na Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o crime seria um acerto de contas entre criminosos da região, envolvidos com o tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos do crime seriam pelo menos três homens. Dois desceram uma rua a pé. Carregavam uma submetralhadora calibre 9 milímetros e, ao passar por uma esquina, viram as três vítimas sentadas, na porta de um sacolão, que já estava fechado. Fizeram cerca de 20 disparos, segundo a perícia da Polícia Civil. Depois, fugiram em um carro branco, não sendo identificados e presos até a publicação desta reportagem.

As vitimas foram identificadas como “Diego Para-raio”, envolvido em assaltos a bancos e tráfico de drogas; e Wellington Santos Pinto, com passagens pela polícia. Os dois morreram no local. O terceiro baleado não foi identificado, porém, a PM informou que o homem vendia drogas no local em que o trio foi baleado. O sobrevivente foi socorrido em um carro particular para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Pampulha. O estado de saúde não foi revelado.

O caso será investigado pela delegacia de homicídios da Capital.

