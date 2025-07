Torcedoras se mobilizam nas redes sociais para ir ao estádio com mais segurança, em BH Iniciativa acontece em meio à inauguração da sala de atendimento de denúncias de assédio contra mulheres durante os jogos no Mineirão Minas Gerais|Gabrielle Assis, da RECORD MINAS 28/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 28/07/2025 - 11h25 ) twitter

Torcedoras se reuniram no setor Amarelo Superior do Mineirão no domingo (27) Gabrielle Assis/RECORD MINAS

“Preciso de companhias para ir em jogos do Cruzeiro”. Com essa publicação em uma rede social, a publicitária Mariana Lobo iniciou um movimento para unir torcedoras para irem juntas em jogos de futebol no Mineirão, em Belo Horizonte.

A iniciativa se espalhou e no último domingo (27), cerca de 30 mulheres se reuniram no setor Amarelo Superior do estádio, para acompanhar a partida entre Cruzeiro e Ceará, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a derrota do time celeste, as torcedoras entoaram cantos, comemoraram o gol feito pelo artilheiro do campeonato, Kaio Jorge, e aproveitaram toda a partida, se sentindo seguras e amparadas.

Cruzeiro das Garotas

De acordo com as organizadoras da torcida feminina, cerca de 200 mulheres fazem parte de um grupo de mensagens, onde elas combinam as idas para os jogos e, também, compartilham experiências pessoais com o time do coração.

Para entrar no grupo, é preciso responder a um questionário e ser aprovada pelas integrantes. Mas, quem quiser acompanhar as garotas e assistir aos jogos junto com elas, também pode ir até o setor onde elas têm marcado presença no Mineirão.

Espaço de Acolhimento à Mulher

A iniciativa das torcedoras começou há cerca de um mês, com o objetivo de unir mulheres que queriam acompanhar as partidas de futebol, mas não se sentiam seguras para ir ao estádio sozinhas.

A sensação de insegurança ainda é uma barreira a ser quebrada dentro dos estádios. Tanto é que o Mineirão lançou, também no domingo (27), o “Espaço de Acolhimento à Mulher”, uma sala reservada para o atendimento de denúncias de assédio, racismo, importunação sexual e outras formas de violência de gênero.

Segundo a administração do estádio, “em 2021, no momento pós-pandemia, o Mineirão viveu uma crescente no número de casos de importunação sexual”. De acordo com um levantamento próprio da instituição, com base em notícias que saíram na imprensa, foram dois casos em dois jogos de novembro de 2021. Logo depois, houve o lançamento da campanha “Todos contra a Importunação Sexual” e foram registrados quatro casos nos dois jogos seguintes, ainda em 2021. No primeiro semestre de 2022, foram mais quatro casos e, de lá pra cá, os números diminuíram.

