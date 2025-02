Tragédia de Brumadinho: depois de seis anos, bombeiros ainda procuram por três vítimas Com avanço da varredura na lama de rejeitos, este pode ser o último aniversário da tragédia com as buscas ocorrendo Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 25/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 02h00 ) twitter

Até hoje, os Bombeiros procuram por Maria de Lourdes, Tiago Tadeu e Natália Porto Reprodução/Record Minas

A tragédia de Brumadinho completa seis anos neste sábado (25), com três vítimas ainda não identificadas. Até hoje, os Bombeiros procuram por Maria de Lourdes, Tiago Tadeu e Natália Porto. Mas este pode ser o último aniversário da tragédia com os trabalhos acontecendo, já que as equipes caminham para o fim da varredura na lama de rejeito de minério despejada pela estrutura da Vale.

Atualmente, oito bombeiros trabalham sete dias por semana na área de buscas. Eles se revezam em grandes esteiras que peneiram o material. O objetivo é encontrar fragmentos dos restos mortais das vítimas que possam ajudar na identificação.

O Corpo de Bombeiros garante que a operação ficará ativa até varredura total de toda lama despejada da barragem. Foram mais de 10 milhões de metros cúbicos - o equivalente a 4200 piscinas olímpicas cheias. Do total, só resta vistoriar 15%, ou seja, 630 piscinas.

“Na última reunião de alinhamento que tivemos, fomos informados sobre uma estimativa de que as buscas terminariam entre abril e maio, mas destacamos que o período de chuva atrasa os trabalhos. Então, isso deve acontecer até o fim do primeiro semestre”, comenta Natália Oliveira, representante da Associação dos Não Encontrados,

Natália é contrária ao fim dos trabalhos sem a identificação das últimas três vítimas. “Esta pode ser a maior operação de buscas do mundo, mas se ficar um para trás, vamos lembrar para sempre e isto será mais um crime”, lamenta.

Todos os meses Natália representa as famílias das vítimas não encontradas na reunião com representantes da Vale, dos Bombeiros e do poder público. Nestes encontros, as famílias recebem atualizações sobre o avanço das buscas.

Natália é irmã da Lecilda Oliveira, funcionária da Vale morta na tragédia. O corpo de Lecilda foi identificado em dezembro de 2021. Mesmo assim, a professora fez questão de continuar acompanhando os trabalhos.

Três anos depois, três corpos foram identificados e outros três seguem na lista de desaparecidas. A última vez que uma das famílias enterrou uma vítima foi no dia 20 de dezembro de 2022. São 25 meses sem uma nova identificação. Com o passar do tempo, os números se tornaram mais escassos.

Desde o dia 25 de janeiro, 1045 segmentos deram entrada no IML (Instituto Médico-Legal) para análise. Destes, 267 foram identificados e 468 foram de reidentificações. Em 129 casos não foi possível alcançar um resultado e em 153 trata-se de material não humano.

Em todo ano de 2024, a perícia recebeu 20 segmentos humanos. Os peritos não conseguiram resultado, seja positivo ou negativo, para nenhum destes ainda.

“Com o passar do tempo, este trabalho se torna cada vez mais delicado. O segmento passar por análises e, quando não é possível ter resultado, a gente volta e faz o processo novamente”, detalha o perito Giovanni Vitral, responsável pelos testes. Segundo ele, mesmo após décadas, teoricamente, seria possível comprovar características genéticas dos ossos encontrados. Mas tudo depende do estado em que a matéria é localizada.

As famílias da Natália Porto de Oliveira e da Maria de Lurdes da Costa Bueno querem a continuidade das buscas até a identificação das vítimas. Lúcia Aparecida Mendes, mãe de Tiago Tadeu Mendes da Silva, defende o fim imediato.

“Ver essa história todos os dias me dói muito. Quando há uma identificação, fazem alarde dizendo que mais uma vítima foi encontrada. Eles não encontraram uma vítima. Encontram fragmento de ossos. Eu não quero enterrar meu filho assim. O corpo dele já não está ali mais”, critica Lúcia.

Vítimas

Ao todo, a tragédia matou 272 pessoas, sendo que dois bebês ainda estavam sendo gerados. Dos não identificados, dois eram funcionários da Vale.

Aos 25 anos, Natália Porto de Oliveira era estagiária da mineradora. Ela havia concluído o curso de técnica em mineração e estava em busca de uma consolidação profissional.

Tiago Tadeu Mendes da Silva já trilhava o caminho há mais tempo. O engenheiro mecânico de 34 anos trabalhava em outra unidade da empresa e havia sido realocado na mina do Córrego de Feijão há 20 dias.

A terceira não encontrada é Maria de Lurdes da Costa Bueno. Malu, como era conhecida, era do interior de São Paulo. Aos 59 anos, a corretora de imóveis estava na cidade mineira a passeio. Malu, o marido, os enteados e a companheira de um dos enteados estavam na Pousada Nova Estância quando a barragem rompeu. Eles iriam conhecer o museu de Inhotim e celebrar a gravidez de uma das parentes, mas a hospedaria foi levada pela lama e todos morreram.

Processo

Seis anos após a tragédia, nenhum réu foi julgado. Em março de 2024, a Justiça arquivou as denúncias contra o ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman. O processo continuou com acusações contra 15 pessoas, dentre gestores da Vale e da Tüv Süd, empresa que atestou a estabilidade da barragem. As duas companhias também foram processadas.

Nos últimos anos, o processo sofreu idas e vindas e acabou deixando a Justiça Estadual e passou a ser analisado pela Justiça Federal após recurso apresentado por Schvartsman e um engenheiro citado no processo.

“As ações penais que tratam do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho estiveram suspensas no período de 12.04.2024 a 06.09.2024, por decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no bojo do Habeas Corpus nº 903.753. Em 09.09.2024, retomou-se a contagem do prazo para apresentação de resposta escrita à acusação. A maioria dos denunciados já apresentou suas defesas, faltando algumas poucas respostas à acusação a ser apresentadas, cujos prazos ainda não se encerraram. O passo seguinte será a análise das defesas apresentadas e designação de audiências de instrução e julgamento, que ainda não têm data marcada para acontecer”, informou o TRF-6 (Tribunal Regional Federal da Sexta Região), responsável pelo caso.

