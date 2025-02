Tragédia: família morre em acidente em Minas Carro foi atingido de frente por “carretinha” reboque que desprendeu de caminhonete, que seguia na direção contrária Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 19/02/2025 - 23h17 (Atualizado em 19/02/2025 - 23h24 ) twitter

Carro da família foi violentamente atingido

Cinco pessoas de uma mesma família morreram em um grave acidente, incluindo duas crianças, por volta de 14h40 desta quarta-feira (19), na MGC-452, altura do km 51, em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, a 605 km de Belo Horizonte.

De acordo com os bombeiros, as vítimas são o motorista, de 25 anos, a mãe dele, de 40 anos, a esposa do condutor, de 18 anos, o irmão do motorista, de 10 anos, e o filho do casal, de 2 anos. O carro da família, um Chevrolet Ônix preto, foi atingido de frente por uma “carretinha” reboque que se desprendeu de uma caminhonete, que seguia na direção contrária. As ferragens do semirreboque quebraram o vidro do para-brisa, invadindo o veículo. Com o forte impacto, decapitou os ocupantes do carro.

Além dos bombeiros, equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Militar prestaram atenderam a ocorrência. Não houve feridos na caminhonete que levava a “carretinha”. O caso será investigado pela Polícia Civil. A família morta era de Tupaciguara.