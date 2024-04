Três professores morrem em acidente envolvendo dois veículos na BR-267, em Juiz de Fora (MG)

Alto contraste

Vítimas estavam presas às ferragens Vítimas estavam presas às ferragens (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um acidente deixou três professores mortos e outras quatro pessoas feridas na BR-267, em Juiz de Fora, a 283 km de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois veículos bateram de frente.

Ainda segundo os militares, as vítimas estavam presas às ferragens. Em um dos carros, duas pessoas estavam encarceradas, outras duas já se encontravam no lado de fora do veículo. As vítimas presas ao veículo foram retiradas e todas receberam atendimento médico das equipes do SAMU.

As vítimas que morreram, eram professores da rede estadual e tinham 26, 32, e 37 anos. As outras tinham 64, 57, 40, 26. Além dos bombeiros, também estiveram presentes a perícia da Polícia Civil, a equipe da PRF e 02 Unidade de Suporte Avançado, sendo uma de Juiz de Fora e outra da cidade de Lima Duarte.

O governador Romeu Zema (Novo) lamentou a morte dos professores nas redes sociais. "Lamento o falecimento dos professores da rede estadual Driely Cunha, Roberto Costa e João Fernando, após um grave acidente nessa terça, na BR-267 em Juiz de Fora. Meus sentimentos aos familiares e o desejo de recuperação aos professores Matheus Barbosa e Daniele Costa", disse.