União Brasil deve indicar vice da chapa de Fuad em BH, mas nome ainda não está definido

Olavo Bilac Pinto Neto Olavo Bilac Pinto Neto (Lucas Eugênio / Record Minas)

O União Brasil deve indicar o vice da chapa que busca a reeleição de Fuad Noman (PSD) à Prefeitura de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo secretário-geral do União em Minas Gerais, o ex-deputado federal Olavo Bilac Pinto Neto, durante participação no quadro MGR na Política, da Record Minas, na noite desta quinta-feira (11).

”É muito provável que façamos a indicação do vice, porém é um processo que ainda está em debate e discussão. Queremos buscar a melhor alternativa para ajudá-lo a vencer as eleições dentro de Belo Horizonte”, comentou três dias após o União confirmar o apoio à pré-candidatura do atual chefe do Executivo municipal.

Questionado sobre a possibilidade dele próprio disputar a campanha ao lado de Noman, Pinto Neto negou. “Fico lisonjeado, mas o meu título eleitoral é de Santa Rita do Sapucaí, Sul de Minas Gerais. Então não posso ser candidato em Belo Horizonte, comentou. “Temos alguns nomes que são importantes, mas por enquanto nós não temos uma definição em relação a eles”, completou sobre os postulantes à vaga.

O ex-deputado observou que a corrida eleitoral em Belo Horizonte ainda não tem um cenário definido sobre os candidatos com mais chances. “Rio de Janeiro e São Paulo já estão polarizadas. A capital de Minas Gerais tem uma disputa acirrada entre todos os candidatos, que estão próximos de um empate técnico”, comentou.

”Na minha visão, quem vai decidir realmente esta eleição é aquele eleitor fora das bolhas do petismo e do bolsonarismo. É aquele eleitor que vai prestar atenção na discussão do que é melhor para a cidade de Belo Horizonte”, avaliou.

Durante a entrevista, Pinto Neto ainda comentou sobre gargalos do serviço público de Belo Horizonte e avaliou demandas da população. Assista à íntegra a seguir.

