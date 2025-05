Vacina contra a gripe estará disponível em estação de Metrô de BH; saiba qual Segundo a prefeitura, cobertura vacinal está na casa dos 42% na capital mineira Minas Gerais|Luccas Almeida, da RECORD MINAS * 20/05/2025 - 17h11 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h11 ) twitter

PBH afirma que "dia D" auxiliou a impulsionar a vacinação na capital mineira, mas cobertura vacinal ainda está baixa Marcelo Camargo/Agência Brasil

A PBH (Prefeitura de Belo Horizonte) anunciou vai instalar um posto de vacinação contra a gripe na estação de metrô do bairro Santa Efigênia, na região leste de Belo Horizonte, a partir desta quarta-feira (21). Cerca de 300 doses do imunizante serão disponibilizadas no local.

A ação é uma parceria da prefeitura com a Metrô BH, concessionária responsável pela metrô da capital mineira. A vacinação será aberta ao público das 9h às 16h ou enquanto durarem as doses. Poderão se vacinar pessoas a partir dos 6 meses de idade, sendo necessária a apresentação de documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina.

Segundo a PBH, até o momento já foram aplicadas mais de 571 mil doses de vacina na capital. Desse total, cerca de 283 mil doses foram aplicadas em grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde para cálculo de cobertura vacinal, que são as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias (22,8%), idosos com 60 anos ou mais (49,2%) e gestantes (22,9%). Com estes dados, Belo Horizonte alcançou 42,4% da cobertura vacinal, sendo que a meta pré estabelecida pelo Ministério da Saúde prevê 90% de cobertura.

A subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond, afirma que ações como o ‘Dia D’ de vacinação contra a gripe e a abertura de cinco centros de saúde no último sábado (17) promoveram um avanço na vacinação em Belo Horizonte, porém, ainda segundo a subsecretária, a adesão está abaixo do esperado.

A PBH ainda reiterou que as doses de vacina contra a gripe estão disponíveis nos 153 centros de saúde da capital, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em postos extras. Os endereços podem ser consultados no portal da Prefeitura.

*Sob supervisão de Bruno Menezes

