Veja o que se sabe sobre dono de padaria e padeiro indiciados após intoxicação com torta em BH Uma idosa morreu após 35 dias internada por causa da intoxicação; as outras duas vítimas receberam alta, mas ficaram com sequelas Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Civil indiciou o dono da padaria e o padeiro por homicídio culposo e venda de alimento impróprio após intoxicação em BH.

Cleusa Maria de Jesus Dias, de 78 anos, morreu após 35 dias internada; outras duas vítimas receberam alta, mas com sequelas.

A intoxicação foi causada por uma toxina proveniente de alimento vendido na padaria, apesar de exames descartarem botulismo.

Inspeções revelaram acondicionamento inadequado de alimentos e problemas na matéria-prima e produção na padaria. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Dono de padaria e padeiro são indiciados por homicídio após intoxicação com torta em BH

A Polícia Civil concluiu, nesta quarta-feira (27), a investigação sobre a intoxicação alimentar em uma padaria do bairro Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, o dono do estabelecimento e o padeiro vão responder por homicídio culposo, lesão corporal culposa e venda de alimento impróprio para o consumo.

Vítimas

O caso começou a ser investigado no dia 23 de abril. Cleusa Maria de Jesus Dias, de 78 anos, foi encaminhada, em estado grave, para um hospital da capital mineira e morreu depois de 35 dias internada. A sobrinha dela, Fernanda de Aquino Morais, de 23 anos; e o namorado da jovem, José Vitor, de 24 anos, também foram hospitalizados. Eles receberam alta, mas ficaram com sequelas.

Investigações

De acordo com a delegada do caso, Elyenni Celida da Silva, “Não foi uma conclusão baseada em apenas um elemento. Foram vários elementos, várias oitivas e imagens de câmera interna da casa da família da vítima. Concluiu-se que houve uma intoxicação por uma toxina botulínica proveniente de uma bactéria do alimento que foi adquirido e consumido pelas três vítimas”, detalhou a delegada.

Apesar dos exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), em São Paulo, terem descartado intoxicação por botulismo, a Polícia Civil esclarece que essa foi a causa das internações. “Chegaram a descartar com base em um único exame e isso não é o suficiente conforme os relatórios dos médicos. Por eles [vítimas] terem feito vômito em grande quantidade, às vezes quando faz a coleta do material, daquele resquício do alimento, o alimento já poderia não estar mais presente. Porque eles já foram hospitalizados após vomitarem. Porém, os sintomas compatíveis e outros exames realizados possibilitaram a constatação”, destacou Elyenni.

‌



Inspeção na padaria

Durante as inspeções, foram localizados alimentos acondicionados de forma inadequada em vários pontos do estabelecimento. Segundo a delegada, também foram encontrados problemas na matéria-prima utilizada na padaria, na forma como os alimentos são produzidos e no armazenamento dos produtos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp