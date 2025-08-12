Veja o que se sabe sobre o caso de gari morto a tiros enquanto trabalhava após discussão de trânsito em BH Suspeito é empresário; vítima foi morta com um tiro na costela Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um gari foi assassinado a tiros em Belo Horizonte durante uma discussão de trânsito.

O suspeito, empresário Renê da Silva Nogueira Junior, foi preso em flagrante após o crime.

O disparo que matou a vítima acertou a costela e foi feito com a arma da esposa do suspeito.

A polícia montou um cerco para detê-lo em uma academia, após a identificação do homem.

Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, chegou a ser socorrido para o hospital Santa Rita, na região do Barreiro, mas não resistiu aos ferimentos

Um gari foi assassinado a tiros, no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (11). O suspeito passava de carro pelo local e fugiu logo após o crime. A vítima, de 44 anos, chegou a ser socorrida pelos militares e encaminhada para o Hospital Santa Rita, mas não resistiu aos ferimentos. O empresário Renê da Silva Nogueira Junior foi preso em flagrante.

Morte

Segundo testemunhas, o motivo dos disparos seria uma briga de trânsito. Vizinhos contaram que escutaram o disparo, mas não presenciaram a cena. De acordo com alguns relatos, repassados pela PM (Polícia Militar), a equipe de limpeza urbana recolhia o lixo no local e o caminhão de coleta estava na rua. O suspeito teria pedido a motorista do caminhão para encostar o veículo porque ele precisava passar.

Durante uma discussão, o homem ameaçou dar um tiro na mulher, momento em que os garis intervieram e pediram que ele se acalmasse. No meio da confusão, um deles foi atingido por um tiro. Policiais militares percorrem a região em busca de imagens de câmera de segurança. A perícia da Polícia Civil também foi ao local.

Prisão

A polícia prendeu, na tarde desta segunda-feira (11), o suspeito de atirar e matar um gari, no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte. Um cerco foi montado pelas Polícias Civil e Militar após a identificação dele. O homem foi detido em uma academia na avenida Raja Gabaglia, também na região Oeste da capital.

Suspeito

O homem, marido de uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais e sócio-administrador de três empresas mineiras, é suspeito de assassinar um gari com um tiro na costela durante uma briga de trânsito no bairro Vista Alegre, na região Oeste da capital mineira. O disparo que matou a vítima teria sido feito usando a arma da esposa, que estava dentro do carro da delegada no momento do crime.

