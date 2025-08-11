Segurança é morto e outro fica ferido após briga e tiros em boate de Pará de Minas (MG) Segundo a PM, confusão começou dentro da casa noturna, quando seguranças tentavam separar clientes que trocavam agressões Minas Gerais|Do R7, com Núbia Roberto, da Record Minas 11/08/2025 - 09h50 (Atualizado em 11/08/2025 - 09h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um seguran\u00e7a de 27 anos foi morto e outro de 21 anos ficou ferido em uma boate em Par\u00e1 de Minas.

A confus\u00e3o teve in\u00edcio durante um show, com brigas entre clientes e seguran\u00e7as.

O autor dos disparos, que usou um carro branco, fugiu antes da chegada da polícia.

Investigações est\u00e3o em andamento e c\u00e2meras de segurana\u00e7a ajudaram na identifica\u00e7\u00e3o dos suspeitos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Câmeras de segurança ajudaram a identificar o suspeito e outros três envolvidos na confusão, mas até o momento ninguém foi preso Reprodução/Redes Sociais

Um segurança de 27 anos foi morto com um tiro na cabeça e outro, de 21, baleado no braço, durante a madrugada deste domingo (10) em uma boate localizada no Centro de Pará de Minas, a 75 km de Belo Horizonte. O crime aconteceu após uma série de brigas generalizadas durante um show no local.

Segundo a Polícia Militar, a confusão começou dentro da casa noturna, quando seguranças tentavam separar clientes que trocavam agressões. O grupo foi expulso, mas permaneceu do lado de fora. Segundo o dono do estabelecimento, um dos envolvidos, um homem de 30 anos, saiu do local e retornou momentos depois dirigindo um carro branco. Ele estacionou em frente à boate, sacou uma arma e efetuou quatro disparos para o alto e outros três em direção aos seguranças, que fechavam a porta do local.

O segurança baleado no braço contou que, antes dos tiros, ele e os colegas foram alvo de garrafadas, socos e empurrões. Um terceiro funcionário sofreu corte no queixo e outro teve luxação no braço durante as agressões. Um dos seguranças foi baleado na cabeça e não resistiu.

O autor fugiu logo após os disparos. A PM foi até a casa dele, mas não o encontrou. O carro usado no crime foi apreendido. Câmeras de segurança ajudaram a identificar o suspeito e outros três envolvidos na confusão, mas até o momento nenhum deles foi preso.

A Polícia Civil investiga o caso.

