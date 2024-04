Nubank e Shein: Parceria no Shopping Nu oferece cashback exclusivo

Alto contraste

A+

A-

Escola Educação Escola Educação (Escola Educação)

O Nubank, banco digital líder no mercado brasileiro, surpreende novamente seus clientes com uma novidade incrível: o lançamento da Shein no Shopping Nu, oferecendo 3% de cashback em todas as compras realizadas no site da famosa varejista chinesa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• Nubank lança parceria com Shein no Shopping Nu; veja como aproveitar

• Hidradenite supurativa: o que é a doença e como tratá-la de forma natural

• Estrela da Chama: explosão de estrela poderá ficar visível por até uma semana

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.