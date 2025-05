Bandidos armados embarcam em van e assaltam passageiros Veículo saiu de Salinas com destino a Belém; criminosos levaram dinheiro, celulares e joias dos 17 passageiros Cidade Alerta Pará|Do R7 26/05/2025 - 20h48 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h48 ) twitter

No Pará, criminosos armados assaltaram uma van que saiu de Salinas com destino a Belém. Segundo relatos, os bandidos embarcaram em Castanhal e anunciaram o assalto em Santa Isabel do Pará. O motorista foi rendido e ficou todo o tempo sob a mira de uma arma. Os criminosos levaram dinheiro, celulares e joias dos 17 passageiros do veículo.