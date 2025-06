Casa de madeira é destruída por incêndio e moradores ficam desalojados Incidente aconteceu no bairro da Condor, em Belém (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 24/06/2025 - 19h32 (Atualizado em 24/06/2025 - 19h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma casa de madeira foi completamente destruída por um incêndio no bairro da Condor, em Belém (PA). O Corpo de Bombeiros controlou as chamas rapidamente e evitou que o fogo se propagasse para residências vizinhas. A Defesa Civil está avaliando os danos e prestando assistência à família afetada, que ficou desalojada. Apesar do susto, não houve feridos.