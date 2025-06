Crime aconteceu em Portel, no Marajó (PA) Crime aconteceu em Portel, no Marajó (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 09/06/2025 - 19h22 (Atualizado em 09/06/2025 - 19h22 ) twitter

Um idoso sobreviveu após ser esfaqueado durante uma tentativa de assalto em Portel, no Marajó (PA). O crime aconteceu de madrugada, quando a vítima estava a caminho do trabalho na Feira do Açaí. Câmeras de segurança registraram quando o idoso foi atacado e entrou em luta corporal com o criminoso, que exigia dinheiro. Após o crime, ele foi hospitalizado e agora se recupera em casa.