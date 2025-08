Desentendimento em bar deixa um morto em Altamira (PA) Wagner foi encontrado na calçada com marcas de facadas Cidade Alerta Pará|Do R7 04/08/2025 - 19h25 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem identificado como Wagner do Nascimento foi assassinado em Altamira (PA). Testemunhas relataram que ele estava embriagado quando se desentendeu com outras pessoas em um bar próximo ao local do crime. Wagner foi encontrado na calçada com marcas de facadas. Segundo a polícia, ele não tinha histórico criminal, mas era conhecido pelo vício em álcool.