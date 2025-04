Família luta por liberdade de homem preso injustamente no Paraná Segundo informações, o acusado teve os documentos falsificados por um primo Cidade Alerta Pará|Do R7 30/04/2025 - 19h25 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma família do Pará está enfrentando uma batalha legal para libertar um homem preso injustamente por tráfico de drogas no Paraná. Segundo informações, ele teve os documentos falsificados por um primo, o verdadeiro autor do crime.

Dona Leonor, mãe do acusado, clama por justiça enquanto o processo aguarda decisão no Tribunal de Justiça. A família já obteve um alvará de soltura, mas aguarda a assinatura da desembargadora para a liberação.