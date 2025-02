Homem atropela três mulheres após ser rejeitado em conveniência Uma mulher morreu e duas ficaram internadas, após perseguição de moto; homem está foragido Cidade Alerta Pará|Do R7 29/01/2025 - 16h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 16h00 ) twitter

Um homem atropelou três mulheres após ser rejeitado por elas em uma loja de conveniência. Isac Leal dos Santos abordou as amigas enquanto elas bebiam, mas ao serem recusadas, ficou irritado. Mais tarde, quando as três voltavam para casa de moto, ele as perseguiu e, segundo testemunhas, bateu na moto de forma proposital.

Uma das vítimas morreu e duas ficaram internadas. Isac está foragido.