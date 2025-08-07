Homem é condenado a 21 anos de prisão por matar namorada estrangulada em Belém
O crime ocorreu em junho do ano passado, durante um relacionamento conturbado do agressor, Fabrício Conceição, com a vítima, Marilene Ferreira
Fabrício Conceição Soares, acusado de matar a namorada estrangulada, foi condenado a 21 anos de prisão por feminicídio qualificado. O crime ocorreu em junho do ano passado, em Belém (PA), durante um relacionamento conturbado com a vítima, Marilene Ferreira de Carvalho, de 42 anos. A sentença foi vista como um exemplo contra a impunidade em crimes de violência contra a mulher.