Homem é preso por tentar matar motociclista a tiros em posto de gasolina Crime aconteceu em Icoaraci (PA), em abril do ano passado Cidade Alerta Pará|Do R7 07/07/2025 - 19h34 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h34 ) twitter

Um homem foi preso acusado de atirar em um motociclista em um posto de gasolina em Icoaraci (PA). O crime aconteceu em abril do ano passado e teria sido motivado pela presença do motociclista próximo ao suspeito, Tiago Agilson, que estava discutindo com a namorada. Com os disparos, o motociclista ficou ferido e foi socorrido. A polícia conseguiu encontrar Tiago por meio do veículo usado no crime.