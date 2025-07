Idoso com fones de ouvido morre atropelado por caminhão Segundo testemunhas, a vítima não percebeu uma manobra do veículo e acabou atingida Cidade Alerta Pará|Do R7 16/07/2025 - 19h53 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h53 ) twitter

Um idoso de 70 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no bairro da Campina, em Icoaraci (PA). Segundo testemunhas, a vítima, José Ribeiro, estava usando fones de ouvido e não percebeu a manobra do veículo. A Polícia Científica confirmou a morte por asfixia decorrente do atropelamento. O motorista foi levado à delegacia e o caminhão passará por perícia.