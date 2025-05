Menino de 4 anos cai de janela e desaparece em rio de Ananindeua (PA) Criança foi vista por um vizinho sendo levada pela correnteza do Rio Maguari Cidade Alerta Pará|Do R7 20/05/2025 - 19h38 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um menino de 4 anos desapareceu no Rio Maguari, em Ananindeua (PA), após se desequilibrar na janela de casa e cair no córrego. A criança, Guilherme, foi vista por um vizinho sendo levada pela correnteza. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local realizando buscas intensas, apesar de condições climáticas adversas.