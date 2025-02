Moradores de Batista Campos (PA) cobram solução para alagamentos frequentes Vila sofre com enchentes a cada chuva intensa e moradores enfrentam água até a altura da cintura Cidade Alerta Pará|Do R7 05/02/2025 - 15h01 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h01 ) twitter

Moradores da Vila no Bairro de Batista Campos, em Belém (PA), sofrem com alagamentos a cada chuva intensa. Em períodos de precipitações fortes, diversos pontos ficam alagados, com a água chegando a atingir a altura da cintura.

Para evitar maiores prejuízos, os moradores, já acostumados com os estragos causados pelas enchentes, costumam criar estruturas de elevação para proteger os móveis. Eles cobram uma solução definitiva das autoridades, que ainda não resolveram o problema recorrente.