Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro na frente de academia, em Belém (PA) Homem não aceitou o fim do relacionamento e atacou a vítima, que recebeu atendimento médico Cidade Alerta Pará|Do R7 31/03/2025 - 13h30 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h30 )

Um homem foi preso, após tentar matar a ex-companheira no bairro do Jurunas, em Belém, no Pará.

Ele esfaqueou a vítima na saída de uma academia, por não aceitar o fim do relacionamento.

A polícia agiu rapidamente, detendo o suspeito e encaminhando-o à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). A vítima recebeu atendimento médico e não corre risco de vida.