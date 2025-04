Quatro pessoas são presas por esquema de pirâmide milionário no Pará Segundo a polícia, o grupo prometia dobrar investimentos em 15 dias e gerar lucros exorbitantes Cidade Alerta Pará|Do R7 14/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h26 ) twitter

A Polícia Civil deflagrou uma operação contra uma organização criminosa responsável por um esquema de pirâmide milionário no sudeste do Pará. Quatro membros do grupo foram presos e irão responder por crime contra a economia popular e associação criminosa.

Segundo a polícia, o grupo prometia dobrar investimentos em 15 dias e gerar lucros exorbitantes. Até o momento, mais de 300 vítimas foram identificadas. Estima-se que a organização já movimentou mais de R$ 3 milhões.