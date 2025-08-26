Suspeito de participar de assassinato de policial penal é preso O agente Edvando Paes Costa foi morto a tiros após sair do serviço em Abaetetuba (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 26/08/2025 - 20h41 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h41 ) twitter

A polícia prendeu mais um suspeito, identificado como Eric Matheus, envolvido na morte do policial penal Edvando Paes Costa, que aconteceu em fevereiro de 2024 em Abaetetuba (PA). Edvando foi morto a tiros após sair do serviço. A investigação revelou que a ordem de execução partiu de um presídio no Rio de Janeiro. A operação já resultou em quatro prisões, além de apreensões de veículos e armas usadas no crime.