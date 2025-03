Taxa do crime: açougue é assaltado duas vezes em um único dia no Guamá (PA) Facção criminosa exige pagamento e destrói propriedade; PM investiga e busca identificar os responsáveis Cidade Alerta Pará|Do R7 24/03/2025 - 14h44 (Atualizado em 24/03/2025 - 14h44 ) twitter

Um açougue no bairro do Guamá, no Pará, foi alvo de uma facção criminosa que exigia o pagamento de uma “taxa do crime”.

O estabelecimento foi assaltado duas vezes em um único dia, resultando em ameaças e destruição de propriedade.

A Polícia Militar está investigando o caso e busca localizar os suspeitos. A comunidade é incentivada a colaborar com informações que possam ajudar nas investigações.

Enquanto isso, o açougue permanecerá fechado por tempo indeterminado, devido à insegurança e aos danos sofridos.