Tio e sobrinho são atropelados por ônibus em Ananindeua (PA)

De acordo com relatos, o condutor do coletivo teria avançado o sinal e colidido com a moto em que as vítimas estavam

Cidade Alerta Pará|Do R7

Um homem e uma criança de 12 anos foram atropelados por um ônibus em Ananindeua (PA). De acordo com relatos, o condutor do coletivo teria avançado o sinal e colidido com a moto em que as vítimas estavam. Ele foi detido e levado à delegacia. A criança foi socorrida e já recebeu alta, mas o tio permanece internado em estado grave.

