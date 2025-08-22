Tio e sobrinho são atropelados por ônibus em Ananindeua (PA)
De acordo com relatos, o condutor do coletivo teria avançado o sinal e colidido com a moto em que as vítimas estavam
Um homem e uma criança de 12 anos foram atropelados por um ônibus em Ananindeua (PA). De acordo com relatos, o condutor do coletivo teria avançado o sinal e colidido com a moto em que as vítimas estavam. Ele foi detido e levado à delegacia. A criança foi socorrida e já recebeu alta, mas o tio permanece internado em estado grave.