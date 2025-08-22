Tio e sobrinho são atropelados por ônibus em Ananindeua (PA) De acordo com relatos, o condutor do coletivo teria avançado o sinal e colidido com a moto em que as vítimas estavam Cidade Alerta Pará|Do R7 22/08/2025 - 20h24 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem e uma criança de 12 anos foram atropelados por um ônibus em Ananindeua (PA). De acordo com relatos, o condutor do coletivo teria avançado o sinal e colidido com a moto em que as vítimas estavam. Ele foi detido e levado à delegacia. A criança foi socorrida e já recebeu alta, mas o tio permanece internado em estado grave.