Traficante é preso usando moto de aplicativo para entrega de drogas Suspeito foi flagrado transportando entorpecentes e acabou detido no Pará Cidade Alerta Pará|Do R7 19/02/2025 - 14h00 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h00 )

A Guarda Municipal prendeu um homem em uma moto de aplicativo por transportar drogas, enquanto realizava entregas em Marituba, no Pará.

A ação resultou no cancelamento do “delivery do tráfico” e na retirada de mais um traficante de circulação, reforçando o combate ao crime na região.