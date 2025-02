Velozes e Furiosos: Polícia desmantela quadrilha de venda de veículos adulterados Operação prende membros de associação criminosa que traficava carros roubados Cidade Alerta Pará|Do R7 19/02/2025 - 14h03 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h03 ) twitter

Três pessoas foram presas no Pará, acusadas de envolvimento em uma associação criminosa que vendia veículos adulterados. Os criminosos pegavam veículos roubados no Rio de Janeiro, adulteravam as placas e os vendiam no Pará.

A operação “Velozes e Furiosos”, da Polícia Civil, contou com apoio das polícias de Pernambuco e São Paulo.