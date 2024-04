Política |Hellen Leite, do R7, em Brasília

Moro comemora absolvição e diz que processo foi 'retaliação absurda' Senador foi acusado de abuso de poder econômico durante a pré-campanha eleitoral de 2022; decisão pode ser revertida no TSE

TRE do Paraná decide rejeitar cassação de Sergio Moro (Roque de Sá/Agência Senado)

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) comemorou nesta terça-feira (9) a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) contra a cassação de seu mandato e afirmou que os processos foram “retaliação contra o combate à corrupção feito na Lava Jato”. Moro foi acusado de abuso de poder econômico, uso de caixa dois e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022.

“No fundo, não passa de oportunismo misturado com retaliação contra o combate à corrupção feita na Operação Lava Jato. A Justiça deu uma resposta firme a essa pretensão absurda”, comentou, em pronunciamento à imprensa logo após ter sido formada a maioria pela rejeição da cassação.

“O TRE preservou a soberania popular e honrou os votos de quase dois milhões de paranaenses. Sempre tive a consciência tranquila em relação ao que foi feito na minha campanha eleitoral, seguimos estritamente as regras, todas as despesas foram registradas. Então, os adversários as inflaram artificialmente e invocaram o inexistente abuso de poder econômico”, disse o senador.

“As ações rejeitadas estavam repletas de mentiras e de teses jurídicas sem o menor respaldo, como reconheceu o TRE-PR. Queriam criar regras novas para a fase de pré-campanha e aplicá-las retroativamente para cassar mandatos arbitrariamente”, completou.

O placar fechou em 5 a 2 para rejeitar a cassação e ainda cabe recurso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).