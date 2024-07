Bruno Reis lidera com folga as intenções de voto em Salvador Conforme levantamento divulgado nesta terça-feira, 16, o prefeito soteropolitano seria reeleito no 1º turno se a eleição fosse hoje...

Revista Oeste|Do R7 16/07/2024 - 08h10 (Atualizado em 16/07/2024 - 08h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌