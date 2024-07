Capitão Wagner lidera disputa pela Prefeitura de Fortaleza O ex-deputado federal aparece com 33% das intenções de voto, segundo levantamento do Paraná Pesquisas.Leia a matéria completa no...

Revista Oeste|Do R7 16/07/2024 - 08h20 (Atualizado em 16/07/2024 - 08h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌