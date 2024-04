General que atuou como conselheiro de Trump se propõe a ajudar Elon Musk Em publicação no Twitter/X, militar perguntou...

Alto contraste

A+

A-

Em publicação no Twitter/X, militar perguntou como os Estados Unidos podem ajudar a plataforma no combate à censura no Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Política: notícias e artigos - Revista Oeste

• Brasil aguarda envio de R$ 82 milhões de Paulo Maluf bloqueados na Justiça

• Prazo para regularizar título de eleitor pela internet termina nesta segunda-feira

• CCJ retoma análise da prisão de Chiquinho Brazão nesta semana

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.