Presidente da Câmara de São Paulo é acusado de envolvimento em crimes da Transwolff

O presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, foi acusado de ter tido um 'papel relevante' na execução dos crimes envolvendo a empresa Transwolff, segundo denúncia da promotoria. Leite alega ser testemunha do caso e promete colaborar com as investigações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.