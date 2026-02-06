Quando a pesquisa aponta um caminho, mas o produto diz que ‘não dá’ Uma história de uma montadora mostra como grandes ideias quase sempre nascem de uma resposta incômoda e de alguém disposto a insistir um pouco mais

Lançamento do Doblò Adventure envolveu muita pesquisa Divulgação/Fiat

Nem toda boa ideia nasce pronta. Muitas surgem estranhas, difíceis de explicar e ainda mais difíceis de defender dentro de estruturas que já funcionam de um certo jeito.

No marketing, a pesquisa costuma ser tratada como ponto final. Ela valida decisões, confirma caminhos e reduz incertezas. Mas, às vezes, acontece o oposto. Em vez de fechar uma discussão, ela abre uma provocação que ninguém estava esperando ouvir.

O problema aparece quando essa provocação encontra a realidade do produto. O dado sugere uma direção. A resposta técnica aponta limites. E, nesse intervalo, surge um impasse que vai muito além de marketing ou engenharia.

O vídeo abaixo passa por uma situação real em que uma leitura inesperada colocou pesquisa, produto e decisão frente a frente. Uma história que ajuda a entender por que nem toda grande ideia nasce como solução. Algumas começam como um incômodo.

Histórias como essa lembram que inovação raramente nasce do consenso. Ela costuma aparecer quando alguém decide levar a sério uma resposta que parecia simples demais para justificar uma mudança grande.

No fim, quase nunca começa com um plano. Começa com um “não” que alguém resolveu não aceitar como resposta final.