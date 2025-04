BYD mostra novo Dolphin no Salão de Shangai: veja fotos Monovolume fica mais seguro, ganha mudanças visuais e fica mais eficiente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/04/2025 - 20h33 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

A BYD exibe no Salão de Shangai uma série de novidades como a nova linha Ocean, os SUVs Sealion, uma perua baseada no Seal e também um carro bem conhecido dos brasileiros: o Dolphin. O R7-Autos Carros acompanha os lançamentos da marca nesta semana em Shangai.

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

Há muitas novidades visuais como os novos pára-choques, assinatura em LED, novas lanternas com visual mais limpo e novas rodas.

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

Por dentro o Dolphin ganha novas saídas de ar centrais, novo painel LCD de 8,8 polegadas, bem como a central multimídia giratória de 12,8”. Há seis alto-falantes, carregador sem fio de 50W e nova manopla do câmbio automático na coluna.

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

Em termos de segurança o Dolphin tem sistema autônomo de condução chamado “Gods Eye” com 12 câmeras e cinco radares ultrassônicos, permitindo visualizar o veículo em 360°.

‌



Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

Embora esteja na mesma geração o novo Dolphin está “maior” com 4,29 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,57 m de altura e 2,70 de entre-eixos. Esse era o padrão para exportação e agora será unificado.

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

Novo motor de 177cvAlem do motor de 95cv ou 204cv o Dolphin tem uma nova opção com 177cv. A bateria agora tem 45kwh com autonomia de 410km e o modelo mais potente traz 60,4kwh para um rendimento de 520km.Ainda não há uma certeza sobre o lançamento do Dolphin reestilizado no Brasil. Porém, a BYD é sempre ágil com mudanças e podemos ter o novo Dolphin estreando com a produção nacional prevista para esse ano já com essas mudanças.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.