BYD Sea Lion será o próximo lançamento da marca por aqui SUV cupê tem motor do Seal e chega em breve ao nosso mercado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/02/2025 - 12h00 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h00 )

A BYD vai continuar acelerando as operações no mercado brasileiro. No ano em que a marca irá lançar a divisão de luxo DENZA (os modelos serão confirmados em um evento realizado em março próximo), a marca também vai ampliar o portfólio por aqui. O próximo lançamento da marca será o SUv cupê elétrico Sea Lion 7.

O Sea Lion já foi flagrado aqui mais de uma vez em testes finais. Embora ele tenha muito dos modelos que conhecemos da BYD como a dianteira do sedã Seal, o Sea Lion 7 traz uma nova tecnologia de carga rápida.

BYD lança Sea Lion: o SUV elétrico que promete desafiar o Model Y da Tesla

Com bateria de 80kwh ele roda até 550km no ciclo de teste chinês (CLTC) montada sobre a plataforma 3.0 EVO. Segundo a imprensa chinesa a carga de 10% a 80% é feita em 25 minutos e a carga completa requer mais 20 minutos totalizando 45 minutos.

Sea Lion 07 é a aposta da BYD para desbancar o Tesla Model Y

Nas medidas o SUV cupê médio chinês tem 4,83 m de comprimento, 2,18m de largura, 2,93m de entre-eixos e 1,62m de altura com porta malas de 520 litros.

‌



O Sea Lion tem o mesmo conjunto motor do Seal combinando 2 motores que somam 530cv e 70kgfm de torque.

Na China o BYD Sea 7 custa em torno de US$ 28 mil ou cerca de R$ 160 mil, sendo 4 mil dólares mais caro que o Seal oferecido aqui por volta dos R$ 300 mil (a marca costuma oferecer bônus reduzindo o preço para a faixa dos R$ 265 mil).

