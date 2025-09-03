Com vendas em baixa, VW ID.4 pode sair de linha nos EUA Volkswagen começa a demitir funcionários no Tennesse Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/09/2025 - 13h01 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volkswagen ID.4 Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen anunciou uma medida drástica em sua fábrica de Chattanooga, no Tennessee (EUA): a suspensão da produção do SUV elétrico ID.4 e a demissão de 160 funcionários. A decisão, que passa a valer no fim de outubro, é uma resposta direta à queda nas vendas do modelo no mercado norte-americano. A VW no entanto, diz que o carro seguirá sendo feito na mesma fábrica.

Volkswagen ID.4 Volkswagen/Divulgação

O ID.4 vinha sendo vendido nos Estados Unidos em duas versões e nos últimos meses já era oferecido em condições de leasing bem acessíveis. Segundo a Volkswagen, o corte foi “motivado pelo mercado”. Entre abril e junho de 2025, as vendas do ID.4 caíram 65% em comparação ao mesmo período do ano passado: nesse período só 2.000 unidades foram comercializadas.

Volkswagen ID.4 Volkswagen/Divulgação

“Este ajuste não altera de forma alguma nosso compromisso com o ID.4 nosso crescente portfólio de veículos elétricos ou nosso compromisso com nossa equipe em Chattanooga”, afirmou o porta-voz da empresa, Michael Lowder.

Volkswagen ID.4 Volkswagen/Divulgação

A situação do modelo se agravou em janeiro, quando o ID.4 deixou de se enquadrar no crédito fiscal federal de US$ 7.500 (cerca de R$ 40.500). A alteração ocorreu após o governo norte-americano endurecer as exigências de fornecimento doméstico para componentes de bateria, o que encareceu o produto final para o consumidor.Para os trabalhadores afetados, a Volkswagen informou que irá complementar o seguro-desemprego, garantindo 80% do salário-base, além da manutenção dos benefícios. A unidade de Chattanooga, que emprega mais de 4.000 pessoas, não divulgou por quanto tempo a paralisação da produção e as dispensas temporárias devem se estender.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.