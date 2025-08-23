Comparativo: Onix, Polo, HB20, C3 You! e 208 — qual é o compacto turbo mais potente? Analisamos a motorização de todos os hatches turbinados e o resultado surpreendeu Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

comparativo hatches compactos no Brasil em 2025 Marcos Camargo, Hyundai, VW e Citroën Divulgação

Os hatches compactos com motor 1.0 turbo dominam o mercado brasileiro, entregando desempenho aliado a eficiência. Para quem quer “ir além” no mundo dos compactos, há opções das marcas Chevrolet, Hyundai, Volkswagen, Citroën e Peugeot considerando hatches compactos.

Bem diferentes entre si, todos os carros desse comparativo têm versões equivalentes com motor aspirado.

Comparativo: Onix, Polo, HB20, C3 You! e 208 — qual é o compacto turbo mais potente? Montagem Marcos Camargo 23.08.2025

Mas, quando o assunto é potência, alguns se destacam mais que outros. Onix anda mais do que Polo? HB20 anda mais que o Citroën C3? Confira

‌



Hyundai HB20 Marcos Camargo Jr

Vamos começar com o Hyundai HB20 TGDI entregando 120 cv, independentemente do combustível, com torque de 17,5 kgfm. Ele equilibra bom desempenho e eficiência, especialmente com o câmbio automático de seis marchas. O 0-100km/h é feito em 9,7s e a velocidade máxima é de 190km/h. São dados interessantes, mas o HB20 não é o hatch mais rápido do Brasil.

Hyundai HB20 2025

O Citroën C3 You! é a versão turbinada com o conhecido motor T200 turbo de 125/130km/h e 20,4kgfm de torque. É um carro com bom espaço interno apesar da simplicidade, mas traz o essencial nessa versão como multimídia e câmera de ré. Tem o motor mais rápido e faz 0-100km/h em 8,4s mas chega a 194km/h.

‌



Citroën C3 Citroën/Divulgação

O Volkswagen Polo TSI, após a atualização da linha, agora desenvolve 116 cv com qualquer combustível, além de 16,8 kgfm de torque. Com câmbio automático de seis marchas e uma calibragem ágil, é um dos mais acertados em dirigibilidade urbana, mesmo sem liderar em números brutos. O hatch da Volkswagen faz 0-100km/h em 10,1s e chega a 197km/h. É um dos melhores em desempenho, mas não o mais rápido.

Volkswagen Polo

O Chevrolet Onix Turbo empata em potência com o Polo, também com 116 cv, mas tem torque ligeiramente menor, de 16,8 kgfm. Ele é um dos preferidos para quem busca um conjunto equilibrado, focando em consumo contido e conforto, especialmente na versão automática.

‌



Chevrolet Onix RS 2026 Marcos Camargo Jr

Em que pese a questão da correia banhada a óleo e o fato da GM não ter incluído injeção direta no Onix, os números são positivos. O 0-100km/h é feito em 10,1s e a velocidade máxima é de 187km/h.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Atualmente, o Peugeot 208 Turbo é o mais potente do segmento, oferecendo 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina, além de 20,4 kgfm de torque. Essa força garante boas respostas no dia a dia e mais fôlego em ultrapassagens e retomadas, ajudado pelo câmbio automático CVT com simulação de sete marchas.

Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

É o mesmo conjunto do Citroën C3 You!, mas os dados são outros. É mais rápido e faz 0-100km/h em 9s e chega a 206km/h, números com etanol, mas isso faz do Peugeot 208 o carro mais potente e mais rápido do Brasil.

Resumo do desempenho

Mais potente: Peugeot 208 Turbo e Citroën C3 You!(130 cv).

Melhor torque: Peugeot 208 Turbo e C3 (20,4 kgfm).

Mais equilibrados: Polo TSI e Onix Turbo (116 cv), com bom consumo e desempenho linear.

Versatilidade: HB20 TGDI, com potência intermediária e bom comportamento geral.

Junto com o Onix são os únicos carros com cinco anos de garantia.

Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Assim, fica evidente que o Peugeot 208 oferece o melhor conjunto entre todos os hatches compactos vendidos no Brasil. Embora tenha o mesmo motor disponível na linha do C3, o Peugeot acelera mais rápido e tem a maior velocidade máxima entre todos os carros do comparativo.

