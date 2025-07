Ferrari revela novo Amalfi com motor V8 de 631cv Novo carro de entrada da marca tem motor revisto com novos turbo compressores Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h30 ) twitter

Ferrari revela novo Amalfi com motor V8 de 631cv Ferrari/Divulgação

A Ferrari apresenta nesta semana na Europa o novo Amalfi. Sucessor do modelo Roma, considerado a porta de acesso aos veículos da marca italiana, o novo carro é uma homenagem à Costa Amalfitana.

Ferrari revela novo Amalfi com motor V8 de 631cv Ferrari/Divulgação

O desenho é clássico com silhueta suave e linhas muito limpas com faróis afilados já vistos no Purosangue e 296 GTB.

Ferrari revela novo Amalfi com motor V8 de 631cv Ferrari/Divulgação

O motor V8 3.9 litros biturbo F154, ganhou novas turbinas e tem 631 cv e 76,7 kgfm de torque. O 0 a 100 km/h é feito em 3,3 segundos e a máxima chega a 320 km/h.

Ferrari revela novo Amalfi com motor V8 de 631cv Ferrari/Divulgação

Por dentro o interior evolui muito com multimídia de 10,3 polegadas, painel de 15 polegadas e uma terceira tela para o passageiro com 8,8 polegadas. Como opção é possível incluir som Burmester de 1200 watts e bancos com massagem.

‌



Ferrari revela novo Amalfi com motor V8 de 631cv Ferrari/Divulgação

Fora do Brasil a Ferrari Amalfi deve estrear ao preço inicial de US$ 240 mil, mas oficialmente a marca ainda não divulgou os valores.

