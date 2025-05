Fiat Scudo finalmente chega às lojas com novo motor 2.2 turbodiesel Van estreia em duas versões tendo 23% mais torque com 15% de economia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 09h00 ) twitter

Fiat/Divulgação

A Fiat chegou a anunciar em fevereiro a estreia do Scudo 2025 renovado e com novo motor mas efetivamente agora a van chega às lojas. O Fiat Scudo 2025 está disponível em duas versões com preços de R$ 223.990 na versão Cargo e R$ 229.990 na Multi.

Fiat/Divulgação

A grande novidade é a chegada do motor 2.2 turbodiesel de 150cv e 37,7 kgfm de torque, mais eficiente e econômico em relação ao 1.5 HDi usado pelo Scudo e também pelo Citroën Jumpy e Peugeot Expert.

Fiat/Divulgação

Segundo a Stellantis com o uso do novo motor 2.2 o consumo melhora até 15%. Agora o Fiat Scudo tem consumo declarado de 12,4 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada.

Fiat/Divulgação

O Fiat Scudo 2025 nao teve nenhuma alteração técnica e é capaz de levar cargas de até 1,45 tonelada tendo um comprimento de 5,3 m, 6,1 m³ de volume e 1,97 m de altura. Hoje o Fiat Scudo tem 35% de market share mostrando boa capilaridade da marca em veículos comerciais.

‌



